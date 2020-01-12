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"Стоят, даже не боятся": Олег Кожемяко обратился к приморцам

"Стоят, даже не боятся": Олег Кожемяко обратился к приморцам

Источник фото: Олег Кожемяко, Инстаграм

Олег Кожемяко призывает приморцев беречь уникальную природу Приморского края.

"Природа наделила Приморье удивительной красотой и разнообразием живого мира. Давайте беречь этот дар", - написал на своей страничке в "Инстаграм" губернатор Приморья, где разместил видео, на котором изображены олени и дикие кабаны.

"Вот олени, стоят, даже не боятся. Это наша приморская тайга. Те хозяйства, которые ухаживают за оленями, подкармливают их в это непростое для них время, когда не хватает корма, чтобы молодые мамки, которые сейчас стельные, могли выносить потомство, чтобы весной появились красивые, пятнистые оленята... Ну, и конечно, важно сохранять природу, чтобы она досталась нашим потомкам. "Олень-цветок" - как описал его Михаил Пришвин, который ровно 90 лет назад побывал в этом месте и написал этот рассказ... Поэтому давайте заботиться о нашей природе и приумножать ее богатство". 

 

Видео - kozhemiako.oleg

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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