В Находке введен режим ЧС

Коммунальные и аварийные службы Находки экстренно ликвидируют последствия супертайфуна «Майсак». Непогода накрыла городской округ утром 3 сентября. Тайфун быстро набирал силу: порывы ветра достигали 27 м/сек. По всему городу - обрывы линий электропередач, падения деревьев, повреждения крыш многоквартирных домов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Находкинского ГО, с 17:00 на территории Находкинского городского округа введен режим ЧС. План оперативных действий обсудили на срочном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством врио главы Находки Тимура Магинского.

Как доложил заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС Алексей Птицын, все службы жизнеобеспечения переведены на круглосуточный режим работы. Бригады специализированных предприятий, управляющих компаний, сотрудников МЧС и спасателей задействованы в наиболее пострадавших районах города. Сейчас их основная задача - убрать поваленные деревья с дорог общего пользования и подъездов к социально-значимым учреждениям. Этой работой занимаются специалисты МУП «ДЭУ». На улицах города задействовано 40 рабочих и 20 единиц техники. После 22:00 на расчистку дорог выйдут дополнительные спецмашины.

Особенно от ураганного ветра пострадал дом на ул. Спортивной, 12. Сильным порывом здесь сорвало треть крыши. Оторвавшиеся части кровли разлетелись на десятки метров, повредили нижестоящие дома и провода линии электропередач. К полному восстановлению крыши рабочие приступят после того, как ветер утихнет.

Параллельно бригады «Территориальной энергосетевой компании» устраняют обрывы линий электропередач по всему городу. Жителей Находки просят с пониманием отнестись к сложившейся из-за непогоды ситуации. Подача электроэнергии постепенно восстанавливается, однако из-за шквалистого ветра в данный момент невозможно задействовать в работе вышки. Все сообщения рассматриваются и передаются оперативным службам города. На вопросы горожан готовы в круглосуточном режиме ответить специалисты Единой-дежурно-диспетчерской службы. Телефоны: 112 или 63 19 33.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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