Ветер более 40 м/с обрывал ЛЭП по всему Приморью

В Приморье специалисты приступили к восстановлению электроснабжения, нарушенного в результате ураганного ветра. Большая часть потребителей Владивостока уже обеспечена светом. Сейчас энергетики продолжают восстановительные работы, сообщают «Вести:Приморье».

Во Владивостоке его порывы достигали 40 м/с (ураган). Последний раз такой ветер в городе отмечался в 1969 году. В пригороде Владивостока ветер был до 29 м/сек. Мысовые метеостанции отмечают порывы ветра от 30 до 43 м/сек. Штормовой ветер отмечается и в других районах Приморья. Так, в поселке Барабаш зафиксированы порывы до 27 м/сек, в Партизанске до 24 м/сек, в Посьете до 28 м/сек, в селе Полтавка (Октябрьский район) до 23 м/с. На остальной территории края сила ветра составляет от 10 до 20 м/с.

«Во Владивостоке порывы ветра достигали 40 м/с, мысовые станции отмечают порывы до 43 м/с», — рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Он сообщил, что «максимальные пики были приблизительно до 19:00 (12:00 мск), потом ветер стих, но остался сильным».

В пятницу, 4 сентября, днём ветер стихнет до 20—25 м/с, отметил Чулков.

В эпицентре стихии оказались Хасанский, Надеждинский районы и Владивосток. Здесь было зафиксировано наибольшее количество отключений. В столице края скорость ветра достигала 40 метров в секунду.

Во время ураганного ветра отключения электроэнергии в эпицентре стихии носили массовый характер. Сейчас энергетики выполняют осмотры линий электропередачи, фиксируют повреждения, определяют возможность включения потребителей.

На южных территориях Приморья сохраняется сильный ветер, что существенно затрудняет восстановление электроснабжения и приводит к повторным отключениям.

Поэтому энергетики просят жителей региона с пониманием отнестись к временным перебоям в электроснабжении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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