Машины переворачивало в Приморье во время прохождения тайфуна "Майсак"

О силе тайфуна "Майсак", обрушившегося на Приморье, можно судить по видео, попавшим в соцсеть, на которых видно, как ветром переворачивало машины.

На кадрах видео, снятого в районе Эгершельда, ветер крутит грузовик в разные стороны.

А за Михайловкой в сторону Новошахтинска на дороге перевернулся большегруз.

Особенно опасно было на Золотом мосту во Владивостоке, там с фуры улетел контейнер и повредил "Тойота Ленд Крузер". Еще на одном видео там же, на Золотом мосту, ветер играет грузовиком, как игрушкой, которая в любой момент может опрокинуться.

Отметим, что властям даже пришлось на время перекрыть движение по мостам Владивостока. Сейчас оно восстановлено, но по-прежнему действуют ограничения для автобусов и грузового транспорта.

Как сообщили в Примгидромете, во Владивостоке порывы ветра достигали ураганных значений - 40 м/с. Последний раз такой ветер в городе отмечался в 1969 году. В пригороде Владивостока ветер до 29 м/с. Мысовые метеостанции отмечают порывы ветра от 30 до 43 м/с. Штормовой ветер отмечается и в других районах Приморья. Так в п. Барабаш зафиксированы порывы до 27 м/с, в Партизанске до 24, в Посьете до 28, в с. Полтавка (Октябрьский район) до 23 м/с. На остальной территории края сила ветра составляет от 10 до 20 м/с.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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