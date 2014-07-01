Продажи в интернете: Дополнительный налог с физлиц пополнит казну на 80 млрд

Продажи подержанных вещей через онлайн-платформы подлежат налогообложению на общих основаниях по ставке в 13%, пишут «Ведомости» со ссылкой на Министерство финансов, отмечает RT.

Минфин прокомментировал сообщения о налоге с продаж на «Авито» и «Юле», сообщают «Вести:Приморье».

Однако, Минфин России не предлагает вводить новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях, говорит пресс-служба министерства.

Как отмечается, обязанности по начислению и уплате лежат на продавце. В Минфине пояснили, что законодательство не возлагает на соцсети и электронные платформы, при помощи которых продаются вещи, функции налоговых агентов, поэтому они не могут уплачивать налог из средств пользователей.

Физические лица при продаже имущества сами должны платить НДФЛ, в результате чего тот по факту не взимается, указали в ведомстве.

По оценкам экспертов, в случае ужесточения контроля за уплатой НДФЛ с продаж на «Авито» и «Юле» бюджет сможет дополнительно получать около 80 млрд рублей в год.

«Никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речи о каком-то дополнительном налогообложении не идёт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]