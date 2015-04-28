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Минфин «упрощает» жизнь граждан: деньги будут перечислять в течение 15 дней

Минфин «упрощает» жизнь граждан: деньги будут перечислять в течение 15 дней

Источник фото: pixabay.com

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас, сообщают «Вести:Приморье».

Проект поправок об этом в Налоговый кодекс опубликован для общественного обсуждения. Законопроектом предлагается упростить процедуру получения имущественного и инвестиционного вычета, пояснили в Минфине.

Сейчас для получения вычетов нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ и приложить к ней необходимые чеки и договоры. Получение денег на счет возможно не ранее четырех месяцев: три месяца отводятся на камеральную проверку, еще месяц - на перечисление денег, уточняет «РГ».

Вычет в упрощенном порядке будет предоставляться при наличии у ФНС необходимых документов для его оформления, отметили в Минфине. В этом случае для его получения потребуется только заявление с указанием реквизитов банковского счета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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