Новый закон коснется всех, у кого есть ипотека. А также тех, кто покупает жилье

Правительство предлагает упростить порядок оформления налоговых вычетов по НДФЛ на покупку жилья и погашение процентов по ипотеке, и инвестиционных вычетов по операциям на индивидуальном инвестиционном счете, сообщают «Вести:Приморье».

Такой закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 14 апреля, отмечает «Парламентская газета».

Согласно закону, люди смогут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Они смогут подать заявление о получении вычетов и не предоставлять никаких подтверждающих документов.

Предусмотрено, что налоговики сами будут в автоматическом режиме проверять, имеет ли налогоплательщик право на получение вычета. Таким образом, гражданам не придётся заполнять налоговую декларацию по НДФЛ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]