Новости Общество Экономика
Сегодня, 18:30

Новый закон коснется всех, у кого есть ипотека. А также тех, кто покупает жилье

Новый закон коснется всех, у кого есть ипотека. А также тех, кто покупает жилье

Правительство предлагает упростить порядок оформления налоговых вычетов по НДФЛ на покупку жилья и погашение процентов по ипотеке, и инвестиционных вычетов по операциям на индивидуальном инвестиционном счете, сообщают «Вести:Приморье».

Такой закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 14 апреля, отмечает «Парламентская газета».

Согласно закону, люди смогут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Они смогут подать заявление о получении вычетов и не предоставлять никаких подтверждающих документов.

Предусмотрено, что налоговики сами будут в автоматическом режиме проверять, имеет ли налогоплательщик право на получение вычета. Таким образом, гражданам не придётся заполнять налоговую декларацию по НДФЛ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме