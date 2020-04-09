Новый закон коснется всех, у кого есть ипотека. А также тех, кто покупает жилье
Правительство предлагает упростить порядок оформления налоговых вычетов по НДФЛ на покупку жилья и погашение процентов по ипотеке, и инвестиционных вычетов по операциям на индивидуальном инвестиционном счете, сообщают «Вести:Приморье».
Такой закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 14 апреля, отмечает «Парламентская газета».
Согласно закону, люди смогут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Они смогут подать заявление о получении вычетов и не предоставлять никаких подтверждающих документов.
Предусмотрено, что налоговики сами будут в автоматическом режиме проверять, имеет ли налогоплательщик право на получение вычета. Таким образом, гражданам не придётся заполнять налоговую декларацию по НДФЛ.
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