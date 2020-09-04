Налоговый вычет: Правительство приготовило «сюрприз» для граждан

Правительство одобрило законопроект об упрощении процедуры получения налоговых вычетов, когда гражданам не нужно будет лично подавать декларацию по форме 3-НДФЛ. Об этом 20 марта сообщается на сайте кабмина, сообщают «Вести:Приморье».

В решениях, принятых на заседании кабинета министров 18 марта, говорится, что правительственные поправки к законопроекту о введении упрощённой процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц будут направлены в Госдуму в установленном порядке. О этом пишет «Парламентская газета».

В документе речь идёт, в частности, об имущественных вычетах — по расходам на покупку жилья и погашение процентов по целевым займам. А также на инвестиционных вычетах — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Сейчас граждане, чтобы получить налоговый вычет должны подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и подтверждающие право на вычеты документы по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год НДФЛ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]