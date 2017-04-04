«Кто-то полетел вниз с моста в море»: Это мог быть водитель брошенного Land Cruiser на Русском мосту

3 сентября примерно на середине моста на остров Русский был обнаружен автомобиль Toyota Land Cruiser Prado без водителя. Предположительно, хозяин авто упал с моста – очевидец рассказал подробности случившегося, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Очевидцем происшествия стал Олег Рустамович Джумаев, директор плавучей заправочной станции на Змеинке. Он рассказал, что всё случилось около 9:40 утра.

«В это время я находился на заправке вместе с напарником-оператором, который делал замеры топлива. Мы работали, когда я услышал, как охрана моста по громкой связи по репродуктору кому-то даёт команду на мосту: «Не останавливаться и продолжать движение». В этот момент я повернулся и увидел стоящий на мосту автомобиль. Буквально через две секунды кто-то полетел вниз с моста в море, человек падал вертикально.

Мы были ошарашены увиденным, испытали шок! Я вызвал МЧС, сообщил о падении с моста человека. Буквально через несколько минут к этому месту подъехали машины охраны моста, а затем полиция и другие службы. Я взял бинокль и рассмотрел стоящий внедорожник с открытыми дверьми», – рассказал Олег Рустамович.

Напомним, оставленный автомобиль был открыт, владельца поблизости не было. По информации источника, по документам из машины удалось установить, что её владелец – мужчина 1976 года рождения. Он проживает в посёлке Кневичи. В настоящее время полиция занимается его поисками.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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