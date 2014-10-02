Сверьте номера: Полиция предупреждает, в Приморье «гуляют» фальшивки

В Приморском крае выявляются факты сбыта фальшивых купюр достоинством 1000 и 5000 рублей. Подделки имеют качественное исполнение: цветовые характеристики максимально соответствуют подлинным, присутствует магнитная полоса и водяные знаки, серийные номера содержат большое количество вариаций, сообщают «Вести:Приморье».

Подделки номиналом 1000 рублей чаще всего обозначаются такими номерами как: АМ, ИТ, ОЗ, ОИ, БК.

Фальшивки достоинством 5000 рублей:

МВ 8936***, ВМ 4784***, ВМ 3384***, АК 7393***, АК 3397***, ЗБ 5393***, БА 6976***, БА 5977***, АБ 5793***, ВМ 5084***, ВЯ 4756***, АВ 5793***, МХ 4396***, МА 9624***, БТ 2643***, АМ 1735***.

Как правило, фальшивые банкноты сбываются в вечернее и ночное время при плохом освещении, в обстановке, затрудняющей тщательный осмотр купюры.

Сотрудники полиции убедительно просят граждан быть внимательными при расчётах наличными деньгами. Если подлинность денежной купюры вызывает сомнение, об этом необходимо сообщить в правоохранительные органы, отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

Важно: не нужно пытаться избавиться от фальшивки. Возвращать сомнительные банкноты покупателю или клиенту также не стоит. Сбыт поддельных купюр другим лицам – преступление. Статьей 186 УК РФ за сбыт фальшивых денежных знаков предусмотрена ответственность - до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Признаки подделки рублевых купюр:

Купюра склеена из двух листов бумаги (оригинал не может иметь расслоений);

Цифровое обозначение номинала купюры, нанесенного краской серого цвета, расположенное в левом нижнем углу купюры, а также защитные волокна не имеют свечения в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах;

Бумага менее эластичная, не имеет характерного хруста;

Часто красители водорастворимые (если слегка намочить изображение и потереть пальцем, краситель расплывается);

Размытость мелких деталей (защитных сеток, микроузоров);

Рельефность текста «Билет Банка России» на лицевой стороне банкнот и меток для людей с ослабленным зрением имитирована тиснением с оборотной стороны.

Получив банкноту, проверьте ее подлинность. В случае возникновения сомнений гражданам предлагают обратиться в полицию по телефону 020 или 8(423) 2 490 004 (дежурная часть УМВД России по г. Владивостоку). До прибытия сотрудников полиции постарайтесь запомнить приметы гражданина, сбывшего вам фальшивку (номер машины, на которой он передвигался).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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