Фальшивки в Приморье: Эксперты рассказали, как распознать поддельную купюру (видео)

В банковской системе Приморья с начала 2020 года выявлено 40 поддельных денежных знаков Банка России. Это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число поддельных банкнот иностранных государств сократилось на пять штук — до девяти, сообщают «Вести:Приморье».

На пятитысячные банкноты приходится 80% от общего числа подделок. Денежные знаки других номиналов встречаются значительно реже: в банковской системе края обнаружено пять поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, одна двухтысячная и две пятисотрублевые.

Также были выявлены поддельные банкноты иностранных государств: восемь номиналом 100 долларов США и одна в 100 китайских юаней.

Без специального оборудования самостоятельно определить подлинность денежных знаков можно, проверив не менее трёх защитных признаков: на просвет, на ощупь и изменяя угол зрения.

Эксперты – криминалисты приморской полиции рассказали, как отличить подлинную купюру от фальшивки.

Подделки имеют качественное исполнение. Серийные номера содержат большое количество вариантов. По цветовым характеристикам фальшивки максимально соответствуют подлинным купюрам. На них присутствует магнитная полоса и водяные знаки, а также перфорация, что затрудняет визуально определить фальшивую банкноту.

Отметим, что чаще всего подделки сбываются в вечернее и ночное время при плохом освещении, в обстановке, затрудняющей тщательный осмотр купюры.

В случае сомнения в подлинности банкноты стоит обратить внимание на несколько признаков, которые помогут подтвердить или опровергнуть ваши подозрения.

• Купюра склеена из двух листов бумаги (оригинал не может иметь расслоений);

• Цифровое обозначение номинала купюры, нанесенного краской серого цвета, расположенное в левом нижнем углу купюры, а также защитные волокна не имеют свечения в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах;

• Бумага менее эластичная, не имеет характерного хруста;

• Часто красители водорастворимые (если слегка намочить изображение на купюре и потереть пальцем, краситель расплывается);

• Размытость мелких деталей (защитных сеток, микроузоров);

• Рельефность текста «Билет Банка России» на лицевой стороне банкнот и меток для людей с ослабленным зрением имитирована тиснением с оборотной стороны.

В случае обнаружения поддельной денежной банкноты полицейские предлагают гражданам проявить сознательность и незамедлительно обратиться в органы внутренних дел по телефону 02 (102 - с мобильных) или 249-04-91.

При обнаружении фальшивок ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от них путем совершения расчетных операций: можно не только потерять деньги, но и быть привлеченным к уголовной ответственности. Напоминаем, что изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты либо иностранной валюты является тяжким преступлением. За изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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