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«Волна до четырёх метров. Люди заблокированы»: 62 человека остались живыми

«Волна до четырёх метров. Люди заблокированы»: 62 человека остались живыми

Тайфун, который пришел в Приморье и натворил бед, до сих пор заставляет задуматься о том, на сколько сильный удар может нанести природа, сообщают «Вести:Приморье»

Спасателями Находкинского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО МЧС России поступило сообщение от специалиста единой дежурно-диспетчерской службы о том, что отдыхающим людям на одной из баз отдыха, расположенной в посёлке Волчанец Партизанского муниципального района необходима помощь в эвакуации.

На момент прибытия спасателей вдоль побережья наблюдалось сильное волнения моря. Высота волн достигла четырёх метров. Вода стала подступать к домикам отдыхающих, в результате чего люди оказались заблокированы.

Сотрудниками МЧС России, было принято решение эвакуировать людей в кузове грузового автомобиля и доставить их в пункт временного размещения, находящемся в посёлке Волчанец.

Всего силами спасателей было эвакуировано из опасной зоны 62 человека, в том числе 16 детей, из которых 2 грудных младенца.

К реагированию привлекались 6 человек и 3 единицы техники (2 автомобиля и 1 плавсредство), отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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