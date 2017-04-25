«Волна до четырёх метров. Люди заблокированы»: 62 человека остались живыми

Тайфун, который пришел в Приморье и натворил бед, до сих пор заставляет задуматься о том, на сколько сильный удар может нанести природа, сообщают «Вести:Приморье»

Спасателями Находкинского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО МЧС России поступило сообщение от специалиста единой дежурно-диспетчерской службы о том, что отдыхающим людям на одной из баз отдыха, расположенной в посёлке Волчанец Партизанского муниципального района необходима помощь в эвакуации.

На момент прибытия спасателей вдоль побережья наблюдалось сильное волнения моря. Высота волн достигла четырёх метров. Вода стала подступать к домикам отдыхающих, в результате чего люди оказались заблокированы.

Сотрудниками МЧС России, было принято решение эвакуировать людей в кузове грузового автомобиля и доставить их в пункт временного размещения, находящемся в посёлке Волчанец.

Всего силами спасателей было эвакуировано из опасной зоны 62 человека, в том числе 16 детей, из которых 2 грудных младенца.

К реагированию привлекались 6 человек и 3 единицы техники (2 автомобиля и 1 плавсредство), отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru