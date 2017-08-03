О силе надвигающегося тайфуна «Хайшен» рассказал глава Примпогоды

Приморье еще не оправилось от тайфуна, который на днях накрыл Приморье, как по его следу идет второй, силу которого не стоит недооценивать, сообщают «Вести:Приморье». Глава Примпогоды ответил на вопросы, которые волнуют приморцев. Многие не понимают, к какому сценарию стихии стоит приготовиться.

Борис Викторович, по состоянию на утро 6 сентября супертайфун «Хайшен» превзошел предыдущий тайфун «Майсак» по мощности: атмосферное давление в его центре понизилось до рекордно низкого значения — 920 гПа. Не превзойдет ли он предыдущий тайфун и по степени негативного влияния на погодные условия в Приморском крае 8 сентября?

— Этот тайфун действительно очень грозный и он, к сожалению, причинит много бед городам и населенным пунктам Японии, Южной Кореи и КНДР. Но, не смотря на его мощь, которую он показывает сегодня, у нас есть ряд оснований полагать, что степень его влияния на погодные условия Приморского края будет несколько меньше предыдущего тайфуна. Да, «Хайшен» так же стал супертайфуном, побив рекорд атмосферного давления (рекордно низкое давление в 920 гПа встречается нечасто), да, он практически повторяет траекторию движения предыдущего тайфуна, что так же является невиданным ранее событием, но существует несколько нюансов, позволяющих предполагать, что по силе ветра и количеству осадков в Приморье он окажется несколько слабее предыдущего тайфуна «Майсак».

Выбрав траекторию своего движения над гористой местностью Корейского полуострова он, благодаря воздействию силы трения, начнет терять внутреннюю энергию и ему понадобится активная помощь извне. Но помощь из тропосферы может оказаться намного слабее, чем это было в предыдущем случае, поскольку львиную долю энергии забрал на себя предыдущий тайфун «Майсак», а времени прошло слишком мало, чтобы произошло накопление достаточного количества энергии для обеспечения регенерации нового тайфуна.

Иными словами, предыдущий тайфун «Майсак» перерасходовал лимит энергии тропосферного циклона и тропосферной ложбины над территорией Китая, которые помогали ему поддерживать внутреннюю энергию до времени прохождения широты Владивостока и не сможет поделиться ею с тайфуном «Хайшен».

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что ко времени подхода тайфуна «Хайшен» к широте Владивостока (а это раннее утро вторника, 8 сентября) значения барических градиентов над Приморским краем могут оказаться меньше предыдущего случая, а значит и максимальные скорости ветра могут быть ниже на 8 — 10 м/сек. Но расслабляться не будем, поскольку ветер, близкий к 30 м/с также является грозной силой.

Источник: Примпогода

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]