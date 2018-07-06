Удар с новой силой: Придет ли тайфун «Хайшен» вслед за «Майсак» (траектория)

Траектория тайфуна «Хайшен» пока не меняется, сообщают «Вести:Приморье». Об этом говорят специалисты Примпогоды. Как и прогнозировалось, в ночь на 3 сентября тайфун «Майсак» вышел на Корейский полуостров. Утром он находился над восточным побережьем полуострова, в районе с координатами 37,0 ° с.ш. и 129,4 ° в.д. Вихрь продолжает терять силу. Давление в его центре повысилось до 955 гПа, а максимальный ветер ослабел до 60 м/с.

Далее траектория тайфуна будет пролегать на север — северо-запад, в направлении северо-восточных провинций Китая, примерно на 300 — 400 км западнее границ Приморского края. В пятницу ночью он окажется в районе Харбина.

Другой тропический вихрь, «Хайшен», в среду ночью, 3 сентября, достиг стадии тайфуна. Сегодня утром он находился в Тихом океане, в районе с координатами 20,1 ° с.ш. и 139,0 ° в.д., давление в его центре составляет 975 гПа, максимальная ветер достигает 50 м/с. Углубляясь, он по-прежнему смещается на запад — северо-запад со скоростью около 18 км/час. Последние комплексные расчеты не изменили прогностическую траекторию тайфуна. Днем в субботу он повернет на северо-запад.

Пока вихрь двигался над морской акваторией и угрожал только судам, которые могли встретиться на его пути. Но в воскресенье, уже в стадии супертайфуна, «Хайшен» обрушится на острова Рюкю, а утром 7 сентября подойдет к южному побережью Корейского полуострова. Прогностическая траектория тайфуна «Хайшен», начиная с 1 сентября, почти не меняется, но срок прогноза еще достаточно большой, поэтому его траектория еще может измениться.

Сегодня, 4 сентября, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный до сильного, местами сильный. Температура воздуха 18...28°C .

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный до сильного. Температура воздуха 21...23°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха 24...26°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха 23...25°C.

Температура воды в Амурском заливе 21°C, в бухте Находка 20°C, в заливе Посьета 22°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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