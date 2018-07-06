Один удар стихии в Приморье следует за другим: на очереди тайфун «Хайшен»

Тайфун «Майсак» уже натворил много бед в Приморье. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в нстоящее время вихрь продолжает терять силу. Давление в его центре повысилось до 955 гПа, а максимальный ветер ослабел до 60 м/с. Далее траектория тайфуна будет пролегать на север — северо-запад, в направлении северо-восточных провинций Китая, примерно на 300 — 400 км западнее границ Приморского края. В пятницу ночью он окажется в районе Харбина.

Между тем, на очереди другая угроза. Тропический вихрь «Хайшен» уже достиг стадии тайфуна. Сегодня утром он находился в Тихом океане, в районе с координатами 20,1 ° с.ш. и 139,0 ° в.д., давление в его центре составляет 975 гПа, максимальная ветер достигает 50 м/с. Углубляясь, он по-прежнему смещается на запад — северо-запад со скоростью около 18 км/час.

Последние комплексные расчеты не изменили прогностическую траекторию тайфуна. Днем в субботу он повернет на северо-запад. Пока вихрь двигался над морской акваторией и угрожал только судам, которые могли встретиться на его пути. Но в воскресенье, уже в стадии супертайфуна, «Хайшен» обрушится на острова Рюкю, а утром 7 сентября подойдет к южному побережью Корейского полуострова.

Прогностическая траектория тайфуна «Хайшен», начиная с 1 сентября, почти не меняется, но срок прогноза еще достаточно большой, поэтому его траектория еще может измениться.

Ранее сообщалось, что тайфун «Хайшен» по силе не уступит «Майсаку» и может повторить его траекторию. В этом случае приморцы, едва оправившись от одного удара стихии, окажутся во власти другой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]