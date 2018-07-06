«Майсак» достиг стадии сильного тропического шторма

Тропический шторм «Майсак» в субботу, 29 августа, ночью достиг стадии сильного тропического шторма.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет, в воскресенье, 30 августа, ночью вихрь достигнет стадии тайфуна, максимальный ветер достигнет 40 м/сек. Пока тропический циклон смещается над морской акваторией и угрожает лишь судам, которые могут оказаться на его пути. Но днем в воскресенье он повернет на северо-запад и в понедельник ночью подойдет к острову Окинава, обрушив на него ураганный ветер и тропические ливни.

Затем «Майсак» выйдет в Восточно-Китайское море на значительном расстоянии от побережья Китая и существенного влияния на него не окажет. Над акваторией моря «Майсак» может достигнуть стадии супертайфуна, ветер усилится до 60 м/сек. Вновь поменяет направление движения и станет смещаться на северо-восток и в середине следующей недели подойдет к Корейскому полуострову. К 3 сентября тайфун окажется на восточном побережье полуострова.

В настоящее время в Интернете активно обсуждается возможность выхода тайфуна на Приморский край, но пока этот вопрос остается открытым. Более точную траекторию можно будет рассчитать только после того, как тайфун пройдет «точку поворота», то есть как только развернется на северо-восток. От Корейского полуострова вихрь может выйти на Японское море и далее смещаться над его акваторией. В этом случае его влияние на погоду Приморья будет другим.

На данный момент можно точно сказать, что во второй половине недели возможно влияние тайфуна на погоду Приморского края, но степень этого влияния будет зависеть от того, по какой траектории вихрь пойдет от Корейского полуострова.

Специалисты Примгидромета проводят постоянный мониторинг поступающей информации и прогнозы будут уточняться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]