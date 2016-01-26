Пайщики ЖСК получили право на компенсации наравне с дольщиками

Кроме того, в документах прописывается порядок возврата в Пенсионный фонд материнского капитала, уплаченного за так и не достроенную квартиру. "Вводится правовой механизм возврата средств маткапитала со счета эскроу при расторжении договора долевого участия. Благодаря этому возможно повторное использование материнского капитала", - подчеркивают в фонде.

Изменения в устав фонда позволят ему финансировать достройку объектов социальной и инженерной инфраструктуры, отмечает президент РОО "Право на защиту" Андрей Тютюнин.

"Общее количество проблемных объектов не идет на убыль, - отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. - К 2,5 тысячи "посчитанных" долгостроев может добавиться еще больше 600 объектов, у которых, по данным на август, есть отставание по графику работ. Однако следует заметить, что разрешение на строительство этих зданий было получено более 3 лет назад, по старым правилам. В целом уже почти половина возводимых домов строится по новым правилам, со счетами эскроу".

На днях были также внесены изменения в методику расчета стоимости завершения долгостроев: появилась единая методика расчета стоимости завершения проблемных домов. Это позволит Фонду реже обращаться к оценщикам, ускорить подготовку документов и принятие решений по долгостроям, рассказал гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

Напомним, в Приморском крае в патовой ситуации оказались пайищки жилищно-строительного кооператива «Остров», а это научные сотрудники, ученые и многодетные семьи, уже девятый год ждут конца стройки. За решение данной проблемы взялось правительство края. Подробности - в сюжете Виктории Шандыбиной "ЖСК «Остров»: Достроят ли поселок для ученых".