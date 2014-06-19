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Компенсация обманутым дольщикам: права участников долевого строительства защитят

Компенсация обманутым дольщикам: права участников долевого строительства защитят

Принят во втором чтении законопроект, который уточняет порядок определения рыночной стоимости при выплате компенсаций обманутым дольщикам, сообщают «Вести:Приморье».

В документе речь идет о стоимости, которая была зафиксирована на дату не ранее трех месяцев к моменту выплаты компенсаций. 

Счета эскроу можно будет «распаковывать» уже при сдаче жилья в эксплуатацию, а не при оформлении в собственность, отмечается на сайте ГД РФ.

По словам одного из авторов инициативы, председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, это сократит срок получения денег на два-три месяца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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