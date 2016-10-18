Сегодня, 17:24
Закон принят: права дольщиков защитят
Права участников долевого строительства будут защищены
В третьем, окончательном чтении принят закон, который уточняет порядок определения рыночной стоимости при выплате компенсаций обманутым дольщикам, сообщают «Вести:Приморье».
В документе речь идет о стоимости, которая была зафиксирована на дату не ранее трех месяцев к моменту выплаты компенсаций.
Счета эскроу можно будет «распаковывать» уже при сдаче жилья в эксплуатацию, а не при оформлении в собственность, отмечается на сайте ГД.
Как отмечал ранее один из авторов инициативы, председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, это сократит срок получения денег на два-три месяца.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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