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В Приморье загорелся тепловоз поезда, гружённого углём

В Приморье загорелся тепловоз поезда, гружённого углём

Источник фото: enchantedisle.files.wordpress.com

В Приморье в районе села Рязановка загорелся тепловоз грузового поезда, перевозившего уголь. Его быстро отцепили и потушили. Никто не пострадал.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, в воскресенье, 6 сентября, один из вагонов состава, перевозившего уголь, загорелся во время движения по железной дороге в районе Рязановки. От поезда отцепили тепловоз. По словам очевидцев, никто не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД»), возгорание произошло в подталкивающем тепловозе. Он был отцеплен от состава. Возгорание быстро ликвидировали. Поезд продолжил следование.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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