Во Владивостоке прорвало паротрассу — куски асфальта побили машины и окна в домах

Вечером в понедельник, 7 сентября, в районе Окатовой, 7 на теплосетях случился порыв. Из-под проезжей части валил пар и бил фонтан, а разлетевшиеся куски асфальта повредили как минимум четыре автомобиля и выбили окна в доме.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, на место происшествия прибыл глава Владивостока Олег Гуменюк.

По предварительной информации, выбиты 20 окон в 9 квартирах. Из квартир было выведено 65 человек. От дальнейшей эвакуации они отказались.

Как сообщили специалисты МУПВ «ВПЭС», произошёл порыв паротрассы на сетях «ДГК».

Дежурные рабочие уточняют, что температура внутри места разрыва труб составляет около 150 градусов. Чтобы не свариться, они вынуждены ждать, пока паротрасса не остынет. По их словам, столб пара образовался из-за того, что после обрушения бетонных лотков на горячие трубы стала стекать дождевая вода.

В пресс-службе филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» официально подтвердили, что произошел именно порыв паротрассы.

«Специалисты оперативных служб и аварийные бригады незамедлительно выехали на место происшествия. После осмотра паропровода энергетики приступят к ремонтным работам. О сроках окончания ремонтов будет сообщено дополнительно», - сообщили в организации.

Также в связи с проведением срочных ремонтных работ на теплосети временно ограничат подачу горячей воды по следующим адресам:

40 лет ВЛКСМ: 2;

50 лет ВЛКСМ: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 25, 26б, 28, 30, 30а, 30б, 30в, 32;

Вилкова: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 3, 5, 9;

Вязовая: 1, 10, 12, 1у, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

Гульбиновича: 16, 18, 20, 22, 24, 30;

Запорожская: 2, 4, 6;

Интернациональная: 51;

Коммунаров: 14;

Окатовая: 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14у, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 1а, 2, 2/1, 20, 21, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а;

Полярная: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 7в, 7г, 9;

Связи: 1, 20, 22, 22а, 22б;

Терешковой: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 21, 23, 25, 27, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9;

Харьковская: 1, 11, 3, 6, 9.

По возможности горячее водоснабжение будет восстановлено с помощью аккумуляторных баков. Сейчас специалисты ждут расхолаживания паропровода. После этого они приступят к устранению аварии.

Специалисты ДГК ведут осмотр всех поврежденных помещений для определения ущерба. Квартиры также просушат с помощью тепловых пушек.

По информации ВПЭС, к ремонту рабочие смогут приступить только утром, когда место порыва остынет.

Видео - Экипажи ДПС

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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