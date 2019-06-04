Паропровод во Владивостоке обещают отремонтировать в течение дня

Ремонтные работы после аварийной ситуации, произошедшей накануне вечером, длились всю ночь и продолжаются до настоящего времен. По информации Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») паропровод в районе ул. Окатовая во Владивостоке будет отремонтирован сегодня в течение дня. Жителей, ограниченных от ГВС в связи с ремонтными работами на сети, подключат к горячему водоснабжению. В данный момент на объекте работает аварийная бригада.

Напоминм, 7 сентября во Владивостоке в районе дома по ул. Окатовой, 7 произошел прорыв паровода. Из-под проезжей части валил пар и бил фонтан, а разлетевшиеся куски асфальта повредили как минимум четыре автомобиля и выбили окна в доме. Из-за аварии ряд потребителей остался без горячего водоснабжения.

По данным Vl.ru, после порыва паропровода около Окатовой, 3 пострадали более 15 припаркованных автомобилей, мотоцикл и фасад магазина (Окатовая, 12в). Также, по предварительной информации, выбиты 20 окон в 9 квартирах. Ночью в жилых помещениях были грязь, камни и стекло, водой залило бытовую технику.

Энергетики утверждают, что паропровод прошел всю необходимую экспертизу и эксплуатировался в соответствии со всеми требованиями и нормами. Причины возникновения внештатной ситуации выясняются.

Всем горожанам, понесшим материальный ущерб, будут компенсированы убытки. Для этого на место порыва в оперативном порядке выехали представители управляющей компании, представители ДГК, участковые, которые составили акты и зафиксировали повреждения. Алгоритм подачи заявления на компенсацию ущерба будет сообщен в течение сегодняшнего дня.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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