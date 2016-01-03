Женщина пострадала при порыве теплотрассы во Владивостоке
Женщина пострадала в результате порыва теплотрассы во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Напомним, 7 сентября вечером в городе Владивостоке произошёл порыв паротрассы, диаметром 530 мм на автодороге в районе улице Окатовая, 3. При порыве произошёл выброс грунта и камней. Камнями оказались повреждены несколько автомобилей в данном месте и окна девяти квартир дома по улице Окатовая, 3.
В целях обеспечения безопасности жильцов дома было эвакуировано 55 человек.
В результате происшествия пострадала женщина, хозяйка квартиры получила ссадины и царапины, на месте бригадой скорой медицинской помощи ей была оказана помощь.
Ночью в жилых помещениях дома по ул. Окатовой, 3 были грязь, камни и стекло, водой залило бытовую технику. Всем горожанам, понесшим материальный ущерб, ДГК обещает компенсировать убытки. Алгоритм подачи заявления на компенсацию ущерба будет сообщен в течение сегодняшнего дня.
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