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Женщина пострадала при порыве теплотрассы во Владивостоке

Женщина пострадала при порыве теплотрассы во Владивостоке

Источник фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Женщина пострадала в результате порыва теплотрассы во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, 7 сентября вечером в городе Владивостоке произошёл порыв паротрассы, диаметром 530 мм на автодороге в районе улице Окатовая, 3. При порыве произошёл выброс грунта и камней. Камнями оказались повреждены несколько автомобилей в данном месте и окна девяти квартир дома по улице Окатовая, 3. 

В целях обеспечения безопасности жильцов дома было эвакуировано 55 человек.

В результате происшествия пострадала женщина, хозяйка квартиры получила ссадины и царапины, на месте бригадой скорой медицинской помощи ей была оказана помощь.

Ночью в жилых помещениях дома по ул. Окатовой, 3 были грязь, камни и стекло, водой залило бытовую технику. Всем горожанам, понесшим материальный ущерб, ДГК обещает компенсировать убытки. Алгоритм подачи заявления на компенсацию ущерба будет сообщен в течение сегодняшнего дня.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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