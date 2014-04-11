Во Владивостоке в результате взрыва на теплотрассе серьезно пострадала квартира бизнес-омбудсмена Приморья

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина проживает во Владивостоке, в доме, который пострадал в результате порыва паротрассы во Владивостоке. Только вчера, 10 сентября, она нашла в себе силы, чтобы прокомментировать ситуацию.

"Сегодня, пожалуй, первый день, когда я об этом могу говорить.

Благодарю бога, что дал нам с сыном 5 минут времени отойти от этого окна!

Было страшно, очень страшно, как-то физически, по-звериному что-ли, от взрыва, грохота, летания стекол и камней в твоей ещё несколько минут назад спокойной квартире, от мгновенного заполнения ее обжигающим паром, от непонимания, что происходит и что делать.

На автомате схватила телефон и набрала 112, успела сообщить в Правительство края, обесточить и "обезвожить" квартиру, схватить документы и вместе с сыном выбежать на улицу. И все это в считанные секунды, как-то одномоментно. (Всегда удивлялась своему поведению в экстренных ситуациях).

Хочу сказать огромное человеческое спасибо главе города и всей его команде, которые были с нами, жильцами дома, до 3-х часов ночи, пока не удостоверились в безопасности, не организовали первичную помощь, не закрыли все разбитые окна пленкой. Глава с командой обошли ночью все пострадавшие квартиры, три из которых, включая мою, не знаю, как выразиться поприличнее... Ну, в общем нам предстоит длительный ремонт стен, полов, с заменой окон, мебели, электотехники.

Я никогда не была в подобной ситуации, обычно сама помогаю кому-то и сейчас только поняла, как это важно, ощущать, что тебе помогают. Нет, администрация ни города, ни края не помогает и не может помогать деньгами. У всей этой истории есть виновные лица. Но в первые дни очень важна именно организационная поддержка. И мы ее получили.

Уже утром представители Правового управления администрации по поручению главы приехали к нам и разъяснили все наши действия, организовали комиссию из представителей всех необходимых органов для составления актов, организовали выезд сотрудников полиции для оформления факта нанесения имущественного вреда, экспертов по оценке автотранспорта и недвижимого имущества. В 16-ти квартирах выбило оконные, балконные стекла, не все могут сейчас срочно установить новые. Две проблемы - сроки и финансы. Глава города договорился с несколькими компаниями, которые готовы установить пострадавшим окна в первоочередном порядке и с отсрочкой платежа до получения ими страховых выплат от ДГК.

В общем-то я хотела сообщить, что все живы и это самое главное!

Берегите себя и своих близких, жизнь и события так непредсказуемы!", - написала Марина Шемилина на своей страничке в Instagram.

Напомним, вечером 7 сентября в районе Окатовой, 7 разорвало теплотрассу. Из-под проезжей части ударил фонтан кипятка, а кусками отлетевшего асфальта выбило окна в доме. Из квартир было эвакуировано 65 человек. Также получили повреждения несколько автомобилей.

По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, в результате происшествия пострадала женщина, хозяйка квартиры получила ссадины и царапины, на месте бригадой скорой медицинской помощи ей была оказана помощь.

Всем горожанам, понесшим материальный ущерб, ДГК обещает компенсировать убытки.

Вести:Приморье" рассказывали об этой аварии в сюжете "Как "паровая бомба": эксклюзивные детали взрыва на Окатовой во Владивостоке".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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