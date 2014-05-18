Как "паровая бомба": эксклюзивные детали взрыва на Окатовой во Владивостоке

Неожиданный взрыв теплотрассы произошел во Владивостоке вечером в понедельник, 7 сентября. Квартиры ближайших домов по улице Окатовая буквально разворотило. Вода, пар, камни - все летело в окна. Чудом обошлось без жертв.



Очевидец: «Шум, рёв, у меня окно открыто было на проветривание, я решил посмотреть , что происходит увидел летящие кирпичи, камни, куски асфальта, бетон. Картина была ужасная не мог понять, что происходит.»



По словам очевидцев, взрывная волна была такой силы, что камни и асфальт перелетали через крышу дома во двор прямо на машины. Пострадали десятки автомобилей.



Больше суток здесь работают коммунальные службы и представители администрации. Горячую вода в домах уже есть, трубы залатали, однако закапывать место аварии не спешат. Делом заинтересовалась прокуратура. Комиссиям уже расследуют причину аварии.



Дмитрий Вишняков, директор филиала «Приморские тепловые сети» ОАО ДГК: «Будет комиссия под председательством Ростехнадзора, в которую войдут все заинтересованные стороны. Будет разбор причины этой аварии и будет разработан комплекс мероприятий по дальнейшему недопущению с каждой стороны».

Однако, жильцы пострадавшего дома уже вынесли выносят свой вердикт случившемуся. Взрыв паровой бомбы в этом районе не первый. 30 лет назад из окон 2-ого этажа Александр наблюдал картину ужаснее этой.



Очевидец: «Это было ровно в 90-ом году в 12 часов дня, когда бетонные плиты на десятки метров на дорогу отлетели и крышки люков. На одну машину в 90-ом году полностью плита упала на дорогу всмятку.»



ЗК: Люди опасаются, что рвануть может еще раз. По всей улице в местах теплотрассы виднеется пар. Однако, специалисты успокаивают: все идет по плану.



Дмитрий Вишняков, директор филиала «Приморские тепловые сети» ОАО ДГК: «Этот пар сейчас не опасен, это технологический пар при запуске паропровода открываются продувки для равномерного прогрева паропровода, после они закроются. Это все абсолютно безопасно, никаких страхов нет»



Не менее остро встает вопрос компенсации за поврежденное имущество. Если одним придется менять только окна, другим заново делать ремонт и восстанавливать авто. Жильцы в спешном порядке проводят оценку повреждений и собирают нужные документы. Оплатить ущерб должна страховая компания. А чтобы не терять время, администрация города готовится менять выбитые окна.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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