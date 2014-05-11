Все пострадавшие от прорыва паротрассы во Владивостоке получат компенсации - ДГК

Сообщение о порыве паротрассы на сетях ДГК в районе дома №3 по улице Окатовой поступило на пульт Единой дежурной диспетчерской службы Владивостока 7 сентября в 19:30. На место происшествия незамедлительно прибыли аварийные бригады ДГК, аварийные службы города, МЧС, а также глава Владивостока Олег Гуменюк.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, из квартир было эвакуировано 65 человек. В результате порыва никто из них не пострадал. От временного расселения жители дома отказались и вернулись в свои квартиры, где по поручению главы города уже велись работы по устранению последствий – рабочие затягивали разбитые окна пленкой, а сотрудники МЧС устанавливали тепловые пушки для просушивания помещений. Также в это время юристы ДГК проводили осмотр поврежденного имущества жителей для дальнейшего определения ущерба.

«Наиболее сильно пострадали жильцы 9 квартир. Людям уже оказывается вся необходимая помощь. На месте работают как специалисты ДГК, так и администрации города, МЧС, полиция. Первоочередная задача – закрыть разбитые окна и просушить квартиры. Параллельно ведется работа по оценке ущерба в квартирах, а также пострадавших в результате взрыва паротрассы автомобилей. Все пострадавшие получат необходимую помощь, в том числе мы организуем юридические консультации», – подчеркнул Олег Гуменюк.

Как сообщил директор филиала «Приморские тепловые сети» ОАО ДГК Дмитрий Вишняков, после оценки будет подготовлено заявление в страховую компанию, с которой заключен договор на возмещение ущерба третьим лицам. Все пострадавшие получат компенсацию в полном объеме.

На месте происшествия продолжают работать все службы. Восстановительные работы находятся под личным контролем главы Владивостока Олега Гуменюка.

Видео - Экипажи ДПС

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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