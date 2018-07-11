Во Владивостоке завершен ремонт аварийного паропровода
Приморские тепловые сети (филиал "Приморская генерация" АО "ДГК") завершили ремонт паропровода на Окатовой в 16.30. Потребителей, у которых было ограничено горячее водоснабжение в связи с работами на теплосети, уже начали подключать к коммунальной услуге.
"Аварийные бригады оперативно устранили порыв и произвели ремонтные работы. Была заменена часть паропровода диаметром 530 мм, длиной 2 метра. Работы велись в круглосуточном режиме: в ночное время и днем. В данный момент производится подключение потребителей к горячему водоснабжению", - рассказал директор СП "Приморские тепловые сети" Дмитрий Вишняков.
Напомним, из-за порыва паропровода на Окатовой кусками асфальта и бордюров были повреждены более 15 автомобилей, мотоцикл, фасад магазина и около 20 окон в девяти квартирах.
Энергетики отмечают, что жителям города, чьё имущество пострадало в связи с повреждением паропровода, будут компенсированы убытки, так как данный случай является страховым. Большая часть горожан уже обратилась в энергопредприятие с заявлениями о принятии документов на страховую выплату.
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