Во Владивостоке завершен ремонт аварийного паропровода

Приморские тепловые сети (филиал "Приморская генерация" АО "ДГК") завершили ремонт паропровода на Окатовой в 16.30. Потребителей, у которых было ограничено горячее водоснабжение в связи с работами на теплосети, уже начали подключать к коммунальной услуге.

"Аварийные бригады оперативно устранили порыв и произвели ремонтные работы. Была заменена часть паропровода диаметром 530 мм, длиной 2 метра. Работы велись в круглосуточном режиме: в ночное время и днем. В данный момент производится подключение потребителей к горячему водоснабжению", - рассказал директор СП "Приморские тепловые сети" Дмитрий Вишняков.

Напомним, из-за порыва паропровода на Окатовой кусками асфальта и бордюров были повреждены более 15 автомобилей, мотоцикл, фасад магазина и около 20 окон в девяти квартирах.

Энергетики отмечают, что жителям города, чьё имущество пострадало в связи с повреждением паропровода, будут компенсированы убытки, так как данный случай является страховым. Большая часть горожан уже обратилась в энергопредприятие с заявлениями о принятии документов на страховую выплату.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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