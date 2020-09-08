"ДГК" озвучила порядок возмещения ущерба пострадавшим в результате порыва паропровода во Владивостоке

Приморские тепловые сети (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») обращают внимание горожан, чье имущество пострадало в связи с повреждением паропровода на ул. Окатовая, на то, что данные случаи являются страховыми и убытки будут компенсированы за счет страховой компании.

Как сообшили в пресс-службе Приморских тепловых сетей, на месте порыва в оперативном порядке работают представители энергокомпании, управляющей компании, участковые, которые занимаются составлением актов.

Для получения компенсации всем горожанам, чье имущество было повреждено в связи с порывом паропровода, необходимо обратиться в Приморские тепловые сети (ул. Западная, 29) с заявлением о принятии документов на страховую выплату. Заявление оформляется в свободной форме на имя директора СП «Приморские тепловые сети» (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК»). Помимо этого, согласно п.п.2.4, 3.44, 3.10 Положения Банка России от 28 декабря 2016 г. №574-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», горожанам необходимо предоставить копии следующих документов:

1. Сведения, содержащие полные банковские реквизиты для получения страхового возмещения;

2. Документы, удостоверяющие родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся представителями потерпевшего, и (или доверенность) – если обращается не сам потерпевший;

3. Документ, удостоверяющий личность;

4. Справку органов местного самоуправления или иных компетентных органов, подтверждающую факт повреждения или гибели имущества потерпевшего в результате происшествия;

5. Опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества;

6. Заключение независимой экспертизы о размере причинённого вреда, если проводилась независимая экспертиза, или заключение независимой экспертизы об обстоятельствах и размере вреда, причиненного имуществу, если проведение такой экспертизы было организовано потерпевшим самостоятельно;

7. Документы, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта, если экспертиза проводилась за счет потерпевшего;

8. Иные документы в обоснование требования о возмещении причиненного вреда, в том числе сметы, счета, договоры об оказании услуг.

По всем вопросам обращаться по телефону горячей линии: 8 (423) 2-796-000.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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