Олег Кожемяко прибыл в Новонежино, где произошло обрушение в жилом доме
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил оказать всю необходимую помощь семье погибшей и всем пострадавшим, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Напомним, ночью, 15 октября, между четвертым и пятым этажами многоэтажного панельного дома на улице Авиаторов, 23 поселка Новонежино произошло обрушение несущей стены в жилой квартире и лестничного пролета. В результате происшествия погибла женщина, эвакуировано 19 человек.
В настоящее время на месте находятся около 50 спасателей и почти 20 единиц техники, работает районный штаб.
Глава региона поручил незамедлительно решить вопрос расселения людей. В клубе посёлка Новонежино организован пункт временного размещения. Жителей 30 квартир эвакуировали, им будет дана возможность забрать вещи в сопровождении спасателей МЧС. Рассматривается второй большой пункт временного размещения в Смоляниново на 100 человек.
Также Олег Кожемяко распорядился оказать всю необходимую материальную и психологическую помощь пострадавшим. У погибшей Елены Грибениковой остались дети: школьник и студент – им помогут с обучением, - сообщили в администрации края.
Граждане, оказавшиеся в наибольшей близости к зоне обрушения, получат компенсацию после экспертной оценки. По итогам оценки будет принято решение выдать по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества жителям наиболее пострадавших квартир и сертификаты на приобретение жилья. Эксперты также решат, можно ли в соседних квартирах находиться людям и восстановить подъезд. По 10 тысяч рублей получат пострадавшие на приобретение предметов первой необходимости.
По факту гибели женщины при обрушении в квартире жилого дома в поселке Новонежино возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются причины обрушения. По предварительной версии, в соседней квартире произошел взрыв титана.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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