Квартира обрушилась во время разбора завалов на месте взрыва в Новонежино

В доме в Новонежино разбор завалов на месте обрушения осложняется хрупкостью конструкций, которые ломаются и могут нанести еще больший ущерб. Так, в четверг, 24 октября, обвалилась квартира, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Обрушение произошло в пятиэтажном 90-квартирном доме 15 октября. Между четвертым и пятым этажами обвалилась потолочная плита, стена и лестничный пролет. Пострадали 17 квартир, одна женщина погибла. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным СК, причиной ЧП мог стать неисправный водонагревательный прибор.

"Разбор плит идет, тяжело идет, плиты ломаются. Вчера плиты вытаскивали, они переломались, квартира упала. Оценка состояния дома будет готова после того, как разберем плиты, все разрушенные конструкции третьего-четвертого подъезда", - сообщил Михайлов.

Он добавил, что списки на выплаты по 50 тыс. рублей за частичную потерю имущества пока не составлены. В пункте длительного размещения в Смоляниново находятся сейчас четыре человека, которые периодически покидают его. Они обеспечены там всем необходимым, отметил Михайлов.

Ранее власти выплатили около 45 жильцам по 10 тыс. рублей на покупку предметов первой необходимости. Еще четырем жильцам положены выплаты по 100 тыс. рублей за полную утерю имущества. Жильцы, у которых квартиры из-за обрушения разрушены полностью, получат сертификаты на покупку нового жилья, планируется, что всего будет выдано четыре таких сертификата. Кроме того, жителям дома, где произошло ЧП, предложили пять муниципальных квартир.

Всего спасатели эвакуировали из обрушившегося жилого дома в поселке Новонежино Шкотовского района Приморского края более 40 человек. Шесть из них ранее уехали в пункт временного размещения в поселок Смоляниново. Здание, где произошло обрушение, было построено в 1974 году, в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. Новонежино - поселок городского типа в Шкотовском районе Приморья. Его население превышает 2 тысячи человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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