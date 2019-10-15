Эксперты с помощью спецоборудования обследуют дом в Новонежино, где из-за взрыва обрушились перекрытия

В посёлок Новонежино убыли сотрудники судебно-экспертного учреждения испытательно-пожарной лаборатории Федеральной противопожарной службы МЧС России по Хабаровскому краю с мобильным модернизированным диагностическим комплексом по обследованию зданий и сооружений. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю. Спасатели до сих пор не приступили к разбору завалов на месте обрушения перекрытий, так как необходимо заключение специалистов о том, что нет угрозы обрушения других частей здания.

Ранее сообщалось, что произошло обрушение в многоквартирном жилом доме (пятиэтажный панельный, шестиподъездный), на улице Авиаторов 23, между четвёртым и пятым этажом 3-го подъезда (1 потолочная плита, стена и лестничный пролёт). В результате обрушения погибла 44-летняя женщина. 19 человек из 3-го подъезда эвакуировались самостоятельно.

В клубе посёлка Новонежино организован пункт временного размещения. От размещения жильцы дома отказались, все разошлись по соседям.

В настоящее время на месте происшествия находятся спасатели 40 пожарно-спасательной части, спасатели аварийно-спасательного формирования Большой Камень, а также полицейские, бригада медиков и представители местной администрации.

СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, обрушение произошло из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной соседней квартиры, или иного бытового фактора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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