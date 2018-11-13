Женщину похитили во Владивостоке: в арсенале преступника найдены веревка, скотч и шприцы со снотворным

Жительница Владивостока сообщила в полицию Владивостока о том, что во дворе дома №24 на улице Адмирала Юмашева гражданин насильно посадил в свою автомашину "Тойота Аллион" женщину и увез в неизвестном направлении.

В городе был введен план «Перехват», наружные наряды полиции ориентированы на розыск и задержание водителя "Тойоты".

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку, автомобиль был обнаружен в районе улицы Всеволода Сибирцева (на смотровой площадке проспекта Красоты) сотрудниками полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Владивостока Андреем Сницарук и Алексеем Окуловым.

Водитель "Тойоты", житель Владивостока 1962 года рождения, и пассажирка иномарки доставлены в отдел полиции Ленинского района Управления МВД России по городу Владивостоку.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Предварительно установлено, что в подъезде жилого дома на улице Адмирала Юмашева мужчина угрожал потерпевшей предметом, похожим на пистолет.

При осмотре автомобиля на заднем пассажирском сидении сотрудники полиции обнаружили 43-летнюю женщину. Кроме того, в салоне найдены веревка, скотч, хомуты, две единицы огнестрельного оружия, алкоголь и шприцы со снотворными препаратами.

Водитель был задержан и передан следственно-оперативной группе, прибывшей на место происшествия. Мужчина доставлен в отдел полиции Ленинского района.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru