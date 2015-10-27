Суд приговорил артиста Ефремова к 8 годам колонии

Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктоа "а" части 4 статьи 264 УК рФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольгого опьянения).

«Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека. Вина Ефремова полностью подтверждена доказательствами, несмотря на непризнание вины», — сказала судья Елена Абрамова.

Судья зачитывает показания эксперта, проводившего посмертную экспертизу Сергея Захарова. Из показаний следует, что в крови у Захарова алкоголя не было. Он получил множественные травмы — практически одномоментно — в результате ДТП. Они стали причиной его смерти.

Никаких признаков отказа тормозной системы джипа Ефремова или какие-либо другие неисправности экспертиза не обнаружила, объявляют в зале суда. Техническая неисправность автомобиля на раннем этапе дела Ефремова была одной из версий стороны защиты.

Показания Ефремова о том что он не помнит и склонен полагать, что не управлял машиной в момент ДТП, суд не принимает.

Суд принял показания эксперта, свидетеля обвинения Ильи Бабикова (он помогал выйти актеру из машины после ДТП), а также родственников Захарова. Эти показания также подтверждаются материалами дела, читает судья.

Аргументы защиты о том что к смерти Захарова привели очевидцы, поставившие на колеса его перевернувшуюся после столкновения с джипом Ефремова машину, суд также не принял.

Показания свидетелей защиты Кобца, Гаева и Бадасяна, которые говорили, что в машине Ефремова был кто-то еще, а сам актер после ДТП вышел из машины со стороны пассажира, суд также не принимает.

Эти показания противоречат собранным доказательствам по делу, говорит судья.

Суд признал, что врачи сделали всё возможное для спасения Сергея Захарова. Защита Михаила Ефремова утверждала, что усилий медиков было недостаточно.

Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима.

Также суд взыскал с подсудимого 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего. Кроме того, актера лишили водительских прав сроком на 3 года.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на встречку и влетел в фургон Сергея Захарова. Последний позже скончался от полученных травм в больнице. А экспертиза нашла в крови Ефремова алоголь и наркотики.

В ходе следствия Михаил Ефремов несколько раз менял свою позицию то признавая себя виновным, то отказываясь. В итоге подсудимый все же признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном.

На актера надели наручники в зале суда.

Потерпевшая сторона удовлетворена наказанием и не будет обжаловать приговор.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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