Новости Общество Происшествия
Сегодня, 13:01

«Там что, ребёнок на обочине лежит?»: страшное ДТП произошло в районе Мирного (видео)

«Там что, ребёнок на обочине лежит?»: страшное ДТП произошло в районе Мирного (видео)

Источник фото: скрин видео dpscontrol

В Приморье произошло ДТП со смертельным исходом, сообщают «Вести:Приморье». 

Трагедия произошла в районе посёлка Мирный, в Надеждинском районе (со стороны Уссурийска). Один автомобиль лежит на боку в кювете, есть пострадавшие.

Женщина лежала поперек полосы движения авто. На кадрах с видеорегистратора очевидца видно, что из машины, которая лежит в кювете, вылез мужчина. Был ли он за рулем или являлся пассажиром, установят уполномоченные органы.

«Господи...Как так то...», «Когда проезжал, видел, женщина лежала прямо на дороге... соболезную близким и родным», «Похоже девочку выкинуло из машины», «Место там не хорошее...постоянно дтп...тоже там была в дтп..прям в этой же канаве...только живые все были», отметили в комментариях.

Детали аварии уточняются.

 




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме