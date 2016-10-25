Спецы «Грома» задержали жителя Уссурийска. Ему грозит срок (видео)

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 43-летний местный житель, причастный к незаконному наркообороту на территории города Уссурийска, сообщают «Вести:Приморье».

Сотрудники полиции задокументировали факт сбыта наркотических средств. За 4800 рублей наркодилер реализовал вещество растительного происхождения, которое, согласно заключению эксперта, является наркотическим средством – маслом каннабиса общей массой 0,3 гр.

Во время задержания злоумышленник попытался избавиться от трех свертков с наркотическим средством. В общей сложности в них было 10 граммов масла каннабиса (гашишного масла), что квалифицируется как крупный размер, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

При обыске в гостинице, где снимал номер задержанный, полицейские обнаружили вещества и посуду для изготовления наркотических средств, а также свыше 1 грамма гашишного масла.

В следственном отделе возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228.1, части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1, Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере). Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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