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Наркодилер задержан с поличным в Приморье

Наркодилер задержан с поличным в Приморье

Источник фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о причастности  жителя села Воздвиженка к незаконному наркообороту на территории города Уссурийска.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, в ходе отработки полученной информации оперативники задокументировали факт сбыта наркотического средства через легендированного покупателя контактным способом «из рук в руки». За 2000 рублей наркодилер реализовал вещество растительного происхождения, которое, согласно заключению эксперта, является маслом каннабиса (гашишным маслом) общей массой 0,25 граммов.

Около многоквартирного дома в селе Воздвиженка полицейские задержали злоумышленника. При осмотре прилегающей территории сотрудники полиции обнаружили принадлежащую задержанному пачку сигарет, в которой находились три полимерных свертка. По результатам исследования, изъятые вещества являются наркотическим средством - маслом каннабиса (гашишным маслом) массой 2 грамма.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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