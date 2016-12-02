Крупную партию растительных наркотиков изъяли в Приморье

В рамках профилактической операции «Мак-2019» в одном из гаражных боксов, расположенных на улице Можайского в Уссурийске, сотрудники полиции обнаружили и изъяли канистру с наркотическим веществом. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, согласно проведенному криминалистическому исследованию, изъятое является гашишным маслом весом свыше килограмма. Там же обнаружено свыше 700 граммов марихуаны и смесь табака с маслом каннабиса массой почти 2 килограмма, что квалифицируется как крупный размер.

Установлено, что владельцем гаража является ранее судимый 25-летний местный житель. В отделе полиции гражданин пояснил, что самостоятельно заготовил наркотическое вещество и хранил для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье 228, часть 2 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконные изготовление, хранение и переработка наркотических средств в крупном размере».

За хранение наркотических средств в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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