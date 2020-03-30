В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

На ценниках, помимо стоимости единицы товара, предложили указывать вес или объем продукта, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Известия". Предполагается, что это лишит производителей возможности «хитрить» с упаковкой, например вместо 1 л наливать 950 мл молока, считают авторы инициативы.

Указание стоимости за упаковку товара и одновременно за единицу веса (или объема) соответствует европейской практике, отмечают в Союзе потребителей России (СПРФ). Например, в случае с молоком указывается как цена пол-литровой бутылки, стоящей на прилавке, так и стоимость 1 л — для понимания. Организация предложила Минпромторгу сделать такие двойные ценники обязательными. Союз потребителей направил инициативу в ведомство 3 сентября.

Как заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, сейчас проект правил предусматривает, что продавец обязан указать на ценнике стоимость товара по весу или за единицу товара. Министерство считает нецелесообразным более детальный подход, отметил он. Если такая информация действительно востребована потребителями, ритейлеры в итоге сами сделают такие ценники.

— Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией, — сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. — Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места.

Минпромторг сейчас ведет разработку документа о правилах розничной торговли в рамках «регуляторной гильотины». Согласно ее принципам, уже с 1 января 2021 года часть действующих нормативно-правовых актов утратит силу, им на замену придут новые, более современные. Именно их сейчас формирует ведомство. В новых правилах предлагается, например, снять с продавца обязанность иметь книгу жалоб и отзывов, так как этот механизм устарел. Покупатели могут писать свои отзывы продавцам в интернете. Кроме того, согласно проекту новых правил, будет запрещено фотографировать книги в магазинах до их приобретения.

Межведомственное согласование проекта правил розничной торговли еще не завершилось. Предложение о двойных ценниках также будет представлено деловому сообществу в рамках обсуждения документа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]