Проехал по пробкам Владивостока "с ветерком": водителя просят больше так не делать

Во Владивостоке водитель автомобиля, чтобы не стоять в пробке, пристроился к скорой помощи, которая ехала с включенным звукововым сигналом, - сообщает "Вести: Приморье". Таким образом, ловкач проехал две остановки с ветерком, вместо того, чтобы пропустить спецмашину.

"Хотелось бы обратить внимание водителя, и уверена, что никому информация не будет лишней. Когда вы делаете подобное, хоть на минуту задумайтесь, что в этой карете скорой медицинской помощи может быть Ваш близкий человек. Да, Вы не задержали нас на час-два своим маневром, но иногда может не хватить и минуты. Прокатился с ветерком со 100 лет до Некрасовской, а дальше, к его великому сожалению, нам было не по пути", - рассказала подписчица паблика dps_vl в Instagram.

Видео - dps_vl





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]