Три крупных микрорайона Владивостока останутся без горячей воды

Потребители 63, 64 и 71-го микрорайонов Владивостока будут отключены от горячего водоснабжения с 14 по 21 сентября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, это связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях и одновременно проведением гидравлических испытаний.

Как уточнили в пресс-службе "ДГК", в связи с его проведением ГВС будет временно ограничено у части жителей Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная», а также потребителей Ленинского района, подключенных к ВТЭЦ-2, а также у жителей нового микрорайона «Патрокл»:

Баляева ул: 21;

Баляева: 21, 23, 25, 27, 27у, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56;

Военное Шоссе: 15;

Военное Шоссе: 24;

Военное Шоссе: 27;

Военное Шоссе: 28;

Военное Шоссе: 5, 5б, 31, 34, 36, 37;

Военное Шоссе: 5в;

Жигура: 26, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54;

Котельникова: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Марченко: 6, 15, 32;

Проходная 4-я: 12, 16.

Адмирала Кузнецова: 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54в, 56, 56а, 56в, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72;

Адмирала Юмашева: 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12г, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38;

Баляева: 58;

Карьерная: 1, 11, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Котельникова: 13, 15, 17, 21;

Ладыгина: 4, 5, 9, 9/1;

Луговая: 48, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 52г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83в, 85, 85а;

Руднева: 1, 1а, 1б, 3;

Сабанеева: 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23;

Сельская: 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12;

Снеговая: 30, 31, 74, 123, 125;

Флотский: 37/39.

Академический: 2;

Володарского: 8, 8а;

Дальзаводская: 2а, 2б, 21, 27, 31;

Ивановская: 2, 2а, 3б, 4, 4/10, 4у, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а;

Карла Либкнехта: 10а;

Карякинская: 29;

Ковальчука: 3, 6, 26;

Лазо: 6, 12;

Луцкого: 16;

Махалина: 3;

Металлистов: 3, 5;

Муравьева-Амурского: 4, 5, 7/9, 11/13, 15/17;

Некрасовский: 1, 3, 5, 18;

Петра Великого: 3, 3/б;

Пионерская: 1;

Пологая: 50, 55, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72у;

Почтовый: 7/1, 7/2, 9;

Прапорщика Комарова: 42, 48, 52;

Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 34, 35, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109;

Светланская: 45, 47, 49, 54, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183;

Светланская 55/литер: Б;

Светланская: 57, 59, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 80а, 85, 86, 87, 87в, 88;

Славянская: 17;

Спортивная: 1, 2а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8у, 8у, 9, 10;

Суханова: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6б, 6в, 6г, 8д, 11, 13;

Тунгусская: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а;

Уборевича: 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37;

Фадеева: 43;

Фонтанная: 44;

Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26;

Экипажная: 8/1.

Адмирала Кузнецова: 53, 53/1.;

Ватутина: 2, 4, 4а, 4в, 4д, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 20, 24, 26;

Владикавказская: 3;

Воропаева: 5, 31, 33а;

Горийская: 6, 6а;

Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а;

Громова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12;

Зейская: 4, 4/2., 5, 12, 12, 14;

Ивановская: 6/4., 6а, 15, 17, 19, 28;

Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;

Луговая: 21, 21, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1., 45/2., 47, 49, 49, 51а;

Матросская 5-я: 21;

Матросская 7-я: 33а;

Невельского: 2, 4, 6, 8, 13, 21у;

Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87;

Новоивановская: 3;

Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;

Светланская: 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209;

Спиридонова: 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32., 37, 40;

Стрелковая: 16б, 46, 50;

Стрелковый: 22а;

Трудовых Резервов: 5, 7;

Тунгусская: 44, 46а, 48, 50, 50, 61, 61, 63, 65, 69;

Фадеева: 31, 35;

Флотская 1-я: 50;

Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 9, 9, 13, 19, 21;

Шепеткова: 14, 16, 18, 25, 31/1., 32, 33;

Шепеткова: 34/3Б;

Шепеткова: 8, 8а, 35, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 60.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]