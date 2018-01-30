Застрявших на острове Путятина туристов с автомобилями начали вывозить на материк

Отдыхающих из Амурской области и Хабаровского края, которые застряли на острове Путятина в Приморье после тайфуна, начали переправлять на материк. Прибрежную зону в районе Дуная углубили до нужного уровня, чтобы судно (плашкоут) смогло вновь выгружать машины, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

12 сентября утром представители компании ООО «Гарпия», арендующие плашкоут «Путятин» для пассажирских перевозок, сообщили застрявшим туристам, что те могут начать перебираться на материк. Работы по углублению дна были успешно завершены после жалоб отдыхающих и сообщений в социальных сетях.

В настоящее время туристы уже переправляются с Путятина в посёлок Дунай. Несколько человек успешно добрались до места назначения, выгрузили машины и теперь продолжают свою поездку по Приморскому краю.

Напомним, днём ранее пожаловались отдыхающие из соседних регионов Дальнего Востока. Они сообщили, что около 18 человек на острове Путятина, приехавших на личных автомобилях, пятый день не могут вернуться на материк. Проблема возникла после того, как во время тайфунов у побережья в районе Дуная поднялся уровень дна, из-за этого плашкоут не мог встать на разгрузку автомобилей.u

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]