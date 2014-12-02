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"Остров ненужных людей": Жители острова Путятина остались без сообщения с материком

"Остров ненужных людей": Жители острова Путятина остались без сообщения с материком

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

"Спасение утопающих дело рук самих утопающих" - под таким девизом жители острова Путятина организуют переправу с острова на материк и обратно,  так как паром не ходит уже шесть дней.

Как сообщили местные жители на Whatsapp редакции "Вести: Приморье",  паром, перевозивший островитян на материк, находится в ремонте с 13 мая. Всё это время переправа осуществлялась на попутном не приспособленном транспорте два раза в день. Людей размещали в трюме между бортом и машинами, а это пространство шириной 50-60 см, стоя, в сырости и грязи до 100 человек. А последние 6 дней и этой переправы не стало.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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