Туристы застряли на острове Путятина из-за подъёма уровня дна после тайфуна

Около 18 отдыхающих на острове Путятина туристов из Амурской области и Хабаровского края, приехавших на личных авто, сообщают, что пятый день не могут вернуться на материк. Проблема возникла после того, как у побережья в районе Дуная поднялся уровень дна, из-за чего судно (плашкоут) временно не может выгружать там машины на берег, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

Жительница Благовещенска Ольга приехала в Приморский край отдохнуть вместе с двумя своими близкими на автомобиле. Их выбор пал на остров Путятина, куда гости приобрели билет на паром 31 августа. Туда амурчане сумели успешно добраться на местном плашкоуте «Путятин», который переправил заодно и их автомобиль. Отдыхающие сняли домик, где за время отпуска успели переждать два тайфуна. Однако когда они решили вернуться на материк, начались проблемы. Выяснилось, что автомобили с острова временно вывозить нельзя, поскольку судно не сможет их выгрузить в пункте назначения в Дунае.

«Мы не можем выбраться с острова Путятина в Дунай, чтобы продолжить путь домой. Проблема длится уже почти неделю. Всем, кто прибыл на остров на машине, не дают доступ на баржу, потому что у причала в Дунае якобы подъезд размыло, и паром теперь не может подобраться к берегу. Получается, что забрать с острова машину могут, но выгрузить на материк не сумеют. Так нам сказали! Хотя я не думаю, что у берега был какой-то серьёзный подъездной участок. Там же доски подкладывали даже, чтоб машина могла заехать на баржу», - рассказала Ольга.

По ее словам, в последний раз машины забирали с острова 7 сентября. В настоящее время вместе с ними на Путятина застряли ещё около 15 человек. В общей сложности на острове, по словам Ольги, находятся примерно восемь авто с жителями Амурской области и Хабаровского края. Одни уже почти неделю живут в палатках, другие — под тентом, третьи — прямо в автомобилях.

В настоящее время власти ЗАТО Фокино в курсе ситуации с застрявшими туристами. Проблема заключается в том, что течением намыло песок и грунт вблизи берега в районе посёлка Дунай — в том районе, куда обычно приходит плашкоут «Путятин». В связи с тем, что уровень дна поднялся, паром временно вынужден останавливаться дальше заданной точки. Сейчас на участке организованы дноуглубительные работы, на контроле их держит арендатор плашкоута - ООО «Гарпия».

По прогнозам местных специалистов все мероприятия должны завершиться в течение двух суток. Таким образом плашкоут сможет вывезти с острова застрявших отдыхающих с их автомобилями ориентировочно 13 августа.

Стоит отметить, что судно в настоящее время продолжает курсировать между Дунаем и островом Путятина, перевозя людей без машин. Пока дноуглубительные работы не завершатся, для перевозки задействуют небольшую лодку, чтобы пассажиры могли делать пересадку у побережья материка.

Туристы также сообщили, что переживают из-за того, что у них заканчиваются продукты питания. В администрации ЗАТО Фокино сообщили, что на острове работают индивидуальные предприниматели, которые держат магазины, киоски, а в них ежедневно доставляют продукты питания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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