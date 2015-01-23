В России растет число афер с жильем

Число преступлений в сфере недвижимости растет последние пять лет, в 2020 году тенденция продолжилась, указывают эксперты. Преступники по-прежнему пользуются схемами с бумажными документами, но уже появились случаи мошенничества с электронной подписью.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РБК", в России за последние пять лет число преступлений в сфере недвижимости, совершаемых ежегодно, выросло на 18%, следует из данных исследования Финансового университета при правительстве России, посвященного анализу данных МВД по этому виду мошенничеств за 2015–2019 годы. За первое полугодие 2020 года было зарегистрировано 4129 преступлений на рынке недвижимости, или 56% от прошлогоднего показателя, а мошенничеств в особо крупном размере — 62% от случаев за весь 2019 год.

На общую ситуацию негативно влияет и тот факт, что при стабильном росте количества преступлений, совершаемых в сфере оборота недвижимости, количество вынесенных приговоров по таким делам снижается из года в год.

Как говорит партнер компании «Первая юридическая сеть» Павел Курлат, "чаще всего поиск участников мошеннических схем занимает много времени, сложно и долго приходится доказывать умысел недобросовестности или мошенничества. Поэтому часто установить виновных и привлечь их к ответственности не удается".

Одной из причин роста преступлений в сфере недвижимости является отсутствие эффективного превентивного правового регулирования и должного контроля за соблюдением сделок, считают авторы исследования.

Сделки с недвижимостью таят в себе огромное количество рисков. В арсенале аферистов — масса мошеннических схем, с помощью которых граждан лишают жилья, следует из материалов исследования. «Мошенники под видом совершенно других документов подсовывают людям договоры купли-продажи и дарения, в МФЦ (многофункциональные центры по предоставлению госуслуг) приводят двойников, которые совершают сделку под видом владельцев жилья, банки выдают ипотеку под жилье, право собственности на которое впоследствии оспаривается в суде», — говорят авторы исследования.

По их словам, подавляющее большинство преступлений с недвижимостью совершается при сделках «на коленке» — то есть в простой письменной форме, и количество их неуклонно растет. За составление и содержание такого договора никто не несет ответственности, кроме самих участников сделки. Люди опрометчиво берутся за организацию сделки самостоятельно либо доверяются посредникам, которые обещают помощь, а в итоге оказывают ее некачественно и не несут за это никакой ответственности.

Достаточно распространенная схема — продажа квартир, принадлежащих лицам группы повышенного риска: одиноким пенсионерам, лицам с психическими заболеваниями, наркотической или алкогольной зависимостью, рассказывает член Ассоциации юристов России Оржония Коба. Ситуация усугубляется, если квартира для продавца — единственное жилье, сделка является кабальной или собственника принудили подписать документы.

Риски часто возникают и при покупке квартиры у наследника, когда по истечении некоторого времени на горизонте появляются другие родственники, якобы пропустившие сделку и восстановившие в судебном порядке срок на принятие наследства. В результате покупатель может остаться без квартиры. Также на рынке недвижимости есть множество мошеннических схем, связанных со страхованием. В таких делах наиболее популярны поджоги заложенного недвижимого имущества.

Ситуация в последние годы усложнилась из-за развития информационных технологий. Цифровизация открыла мошенникам новые «возможности», повысились риски использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) в преступных схемах.

Сейчас, например, электронная регистрация прав на недвижимость возможна при регистрации ипотечных сделок в банке, при заключении договоров долевого участия (ДДУ). Для этого потребуется электронная цифровая подпись, которую можно оформить в МФЦ и специализированных аккредитованных центрах.

По словам юристов, в данном случае опасность кроется в самом получении электронной подписи. «Есть разные способы подделать электронную подпись: взломать личный кабинет пользователя на сайте госуслуг, оформить подпись по подложным документам и так далее. Зафиксированы реальные случаи мошенничеств такого рода, правда, их число пока нельзя назвать значительным. Иногда владельцы квартиры лишь постфактум узнают о реализации своей собственности», — отмечает директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Михаил Куликов.

Изменить ситуацию с недобросовестным использованием электронной подписи в сделках с недвижимостью должен недавно принятый закон, который не позволяет совершать сделки с электронной подписью без письменного согласия собственника.

«Если человек допускает проведение сделок с его недвижимостью в электронной форме с использованием ЭЦП, он должен подать в Росреестр заявление в бумажном виде и с личной подписью. Подать заявление можно через МФЦ либо почтой в Росреестр (во втором случае оно должно быть заверено у нотариуса). Если же такого заявления нет, то государственная регистрация перехода прав на основании электронного пакета документов будет невозможна», — указывает эксперт.

Дополнительно можно подать заявление в Росреестр о том, что сделки с имуществом собственника могут производиться только при его личном участии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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