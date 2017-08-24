Автовоз с машинами из приморского региона перевернулся на трассе Чита - Хабаровск

Автовоз, груженый машинами, перевернулся в кювет в Еврейской автономной области, сообщает "Вести: Приморье".

Видео происшествия попало в социальную сеть. Вероятно машины перевозили из Приморья в Москву.

Автор ролика рассказал, что автовоз Volvo с номером 618 177-го, московского, региона с прицепом с номером АВ 9964 125-го, приморского, региона перевернулся в районе поселка Известковый. В кузове автовоза находятся как новые, так и старые автомобили, в том числе с номерами приморского региона: например, Р056МУ 125 и С195НМ 125.

Автовоз уже подвергся разграблению.

По словам автора видеоролика, одну машину уже украли, у другой сняли колеса.

О водителе "перевертыша" ничего не сообщается.

Видео - Виртуальная Находка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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