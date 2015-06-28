Механизм «пользователь платит» введут для всех автомобилистов

Министерство транспорта предлагает водителям оплачивать проезд по дорогам РФ, сообщают «Вести:Приморье».

Министерство транспорта разродилось «стратегией», предполагающей взимание платы за проезд абсолютно по всем дорогам и улицам страны с владельцев всех транспортных средств. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности.

Чиновники Министерства транспорта, видимо, приложив титанические умственные усилия, придумали еще один, уже совершенно беспардонный способ залезть в карман абсолютно всем автомобилистам страны. И замаскировали его безобидным названием «Проект транспортной стратегии России на период до 2035 года». Цели заявлены, как водится, в духе — «за все хорошее против всего плохого», — однако добиваться их на дорогах предлагается, делая, скорее, плохо, чем хорошо.

В разделе документа, касающемся автомобильного транспорта, декларируется задача ввести полностью бесплатный проезд на общественном транспорте. Но взамен будет создан механизм «пользователь платит» для всех автомобилистов. Это означает, что уже с 2025-го года за проезд по всем трассам регионального значения со всех автовладельцев начнут брать деньги. А с 2035-го — и за движение вообще по любым дорогам, включая, судя по всему, улицы городов придется раскошеливаться.

В документе говорится, что это нужно «для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах». Параллельно «стратегия» предполагает понуждать население ездить на велосипедах и самокатах, сообщает РБК. Надо полагать, что «электорату» придется рассекать на «великах» круглогодично и во всех климатических зонах, — включая Крайний Север.

При этом чиновникам Минтранса, судя по всему, недостаточно, что каждый автомобилист уже сейчас, помимо транспортного налога, постоянно платит государству топливный акциз — примерно по 28—30 рублей с каждого литра горючего, залитого в бак. По сути, это и есть самая непосредственная реализация принципа «пользователь платит». Сколько бензина залил в бензобак — столько и проехал.

«Гениями» из Минтранса, надо полагать, видится введение еще одного поголовного «оброка». Поскольку на каждой улочке по шлагбауму с кассой не установишь, авторы стратегии, вероятно, подразумевают создание некой системы привязанных к номерам машин счетов, с которых будут списываться денежки — в дополнение к топливному акцизу — при проезде каждого транспортного средства под какими-нибудь контрольными приборами. А за неоплату — разумеется, штраф…

Просто гениальная идея, браво! Ведь помимо радужной перспективы непрерывно «сосать бабло» как минимум с 50 млн жителей страны, установка контрольных устройств для осуществления этого процесса по всей нашей Необъятной потребует огромных затрат со стороны федерального бюджета. И, соответственно, гигантскую возможность «освоить» столь лакомый финансовый кусок для дружественных конкретным чиновникам компаний.

Затраты окажутся велики, даже если механизм «пользователь платит» будет реализован через сведения о перемещениях машины посредством модулей ЭРА-ГЛОНАСС — в некий центр обработки данных. Ведь к 2035 году «живых» автомобилей, не оснащенных такими системами, практически не останется.

После ознакомления с грядущей новацией остается, по большому счету, только один вопрос: существует ли в природе какой-то предел, который чиновники постесняются переступать в деле выкачивания средств из автомобилистов нашей страны?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]