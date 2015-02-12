Медики России заинтересовались системой мониторинга беременных приморских врачей

Приморские медики поделились положительным опытом на Региональной образовательной школе Российского общества акушеров-гинекологов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Специалисты рассказали о внедренной в крае информационной системе мониторинга беременных. Программа позволяет отслеживать возможные риски для здоровья мам и малышей и вовремя принимать соответствующие меры.

Как уточнили в краевом министерстве здравоохранения, современная система мониторинга беременных объединяет 51 медицинскую организацию. На базе нее действует 250 автоматизированных рабочих мест. Экспертные возможности программы заключаются в автоматическом определении степени перинатального риска при постановке на диспансерный учет. В дальнейшем работа проводится в соответствии с клиническими рекомендациями и планом ведения беременности.

Кроме того, на помощь сотрудникам различных медицинских организаций сегодня приходят специалисты акушерско-дистанционного консультативного центра, который работает на базе Приморского краевого перинатального центра и оказывает круглосуточную дистанционную помощь, а также при особой необходимости выезжает в районы в составе бригад.

«Одним из векторов развития современной медицины является, в том числе и внедрение новейших инновационных и информационных технологий в работу системы акушерско-неонатальной службы. Такую работу мы начали еще в 2017 году. Тогда была создана и внедрена информационная система мониторинга беременных в Приморском крае», – отметила главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава Приморского края, главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева.

Информационная система позволяет предоставлять гарантийную, современную и высокоэффективную перинатальную помощь всем беременным женщинам региона вне зависимости от места проживания, подчеркнула главврач.

«Для реализации этих целей министерством здравоохранения Приморского края ежегодно также пополняется парк скорой медицинской помощи, развивается санитарная авиация», – добавила Татьяна Курлеева.

Отметим, Региональные образовательные школы Российского общества акушеров-гинекологов проходят 14-15 сентября одновременно в шести городах России. Ведущие специалисты Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Читы и Владивостока обсуждают вопросы репродуктивного здоровья, делятся опытом, рассказывают о новых технологиях оказания медицинской помощи.

В ближайшее время на образовательной площадке выступит также главный врач Центра эндокринного здоровья и репродукции «Примавера» Александра Мухотина. Она остановится подробнее на вопросах закономерностей и противоречий гинекологической эндокринологии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]