Минздрав Приморья: Родившие детей в период COVID-19 женщины призывают вакцинироваться

Вакцинация беременных женщин против COVID-19 является добровольной. Однако врачи родильных домов и уже вакцинированные пациенты призывают беременных женщин подумать о безопасности своего здоровья и здоровья малыша, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отмечают в министерстве здравоохранения Приморского края, инфекционное отделение владивостокского клинического родильного дома №3 принимает рожениц, заболевших новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Отмечается, что количество пациентов отделения возрастает в каждую “волну” заболеваемости.

«С начала пандемии в отделении пациентов становится все больше. Сегодня, в период эпидемиологического неблагополучия, распространения новой коронавирусной инфекции, беременные женщины особенно уязвимы и находятся в зоне риска, рискуя своей жизнью и жизнью малыша. Заболевание протекает крайне тяжело. Благодаря прививкам, которые разрешены во время беременности, тяжелых пациентов в нашем инфекционном отделении будет меньше. И тогда врачи будут выполнять свою основную задачу – помогать женщине родить здорового ребенка», – сообщила врач акушер-гинеколог высшей категории, заведующая акушерским отделением патологии беременности роддома №3 Нина Денисова.

Главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков отмечает, что для защиты матери и будущего ребенка от тяжелых последствий COVID-19 женщинам следует вакцинироваться на этапе планирования беременности. Если вакцинация не была проведена на этом этапе, то она показана во время беременности, после 22 недель.

«Я вакцинировалась двухкомпонентной вакциной “Спутник V” в марте. Никаких побочных эффектов не было, вся беременность протекала хорошо. И вот сегодня я родила здорового сыночка. Желаю всем здоровья, вакцинироваться вовремя и тогда все будет хорошо», – сказала пациентка родильного дома №3 Юлия.

Роман Шмаков отмечает, что антитела матери, прошедшей вакцинацию, защищают не только ее саму, но и ребенка.

«Данные исследований показывают, что вакцины не увеличивают риск каких-либо акушерских или перинатальных осложнений. В то время, как при самом заболевании при отсутствии вакцинации мы видим все больше осложненных течений беременности, самопроизвольных выкидышей, частые преждевременные роды, задержку развития плода», – добавил он.

Напомним, что беременность на сроке более 22 недель и в период грудного вскармливания не являются противопоказаниями к вакцинации и поводом для медотвода.

«Никаких сомнений на сегодняшний день не возникает в том, что вакцинация от COVID-19 в период беременности и во время грудного вскармливания необходима. Именно вакцинация позволяет снизить риски инфицирования мамы и малыша, а также избежать тяжелых осложнений новой коронавирусной инфекции», – подчеркнул Роман Шмаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]