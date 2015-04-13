22-летний приморец погиб под колесами "Ниссан Терано"

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по Пожарскому району поступило сообщение о наезде на пешехода. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Пожарскому району, в ночное время суток на сухой асфальтированной дороге в районе 252 км автодороги Хабаровск-Владивосток произошел наезд на пешехода.

59-летний водитель автомашины "Ниссан Терано", двигаясь со стороны города Владивосток в направлении Хабаровска, совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части.

22-летний молодой человек, житель поселка Лучегорск, в нарушение ПДД шел по проезжей части дороги в попутном автотранспорту направления без светоотражающих элементов на одежде.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Стаж вождения водителя автомобиля "Ниссан Терано" составляет 34 года. Состояния опьянения у него не выявлено.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, назначен ряд исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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