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20 человек спасено: во Владивостоке произошел пожар в многоэтажке

20 человек спасено: во Владивостоке произошел пожар в многоэтажке

Источник фото: dps_vl

Во Владивостоке произошел пожар в многоэтажном жилом доме по улице Луговой, 81.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, 16 сентября в 15.34 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о том, что  с жилого дома на улице Луговая идёт дым. Спустя 7 минут (в 15.41) к месту происшествия прибыли расчеты огнеборцев.

В ходе разведки было установлено, что в квартире на первом этаже горит мебель. Пожар сопровождался сильным задымлением, из-за чего жильцы верхних этажей оказались отрезаны дымом от выхода и требовалась помощь спасателей. Звеньями газодымозащитной службы с верхних этажей с помощью спасательных устройств по лестничным маршам были спасены 15 человек. Еще 5 жильцов дома было спасено при помощи 3-коленной лестницы.

В 16.09 пожар был локализован, а в 16.14 потушен на общей площади 10 кв.м. В данный момент проводится осмотр места происшествия и дымоудаление.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. На тушение было задействовано 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

 

Видео - Экипажи ДПС

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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